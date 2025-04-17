Внедорожник вместо кросс-универсала: представлен Subaru Outback седьмого поколения

Флагман японского бренда получил новую генерацию.

© Subaru

На Нью-Йоркском автосалоне состоялась мировая премьера Subaru Outback седьмого поколения. Культовая модель, отмечающая в этом году 30 лет с начала выпуска, помимо технических новшеств, получила новый дизайн, фактически превратившись из кросс-универсала во внедорожник.

Кузов нового Outback получил более высокий, угловатый силуэт, присущий классическим внедорожникам. Плюс, в сравнении с шестым поколением модель значительно выросла в габаритах: длина составляет 4884 мм (+25 мм), ширина — 1925 мм (+38 мм), высота — 1729 мм (+50 мм). Колёсная база осталась без изменений и составляет 2745 мм, как и дорожный просвет в 220 мм.

Инсайды про гибрид, как на Subaru Forester, не подтвердились. Outback будет выпускаться в двух версиях со знакомыми поклонникам Kia 2,5-литровым атмосферником на 180 л.с. и турбодвигателем 2,4, выдающим 260 л.с. Обе моторные модификации сочетаются с вариатором с имитацией восьми передач и фирменным симметричным полным приводом (Symmetrical AWD), обеспечивающим автоматическое распределение тяги на переднюю и заднюю оси в зависимости от дорожных условий.

© Subaru

Новый Outback будет доступен в пяти комплектациях: Premium, Limited, Touring, Limited XT, Touring XT и Wilderness. Из этого списка стоит выделить Wilderness — это хардкорная версия с увеличенным клиренсом с 220 до 241 мм, специальными настройками привода и адаптивными амортизаторами.

Среди самых заметных обновлений в интерьере — полностью цифровая «приборка» на 12,3 дюйма вместо аналоговой и возвращение физических кнопок, в том числе для управления климат-контролем. В базовое оснащение включена улучшенная система EyeSight, которая различает дорожную разметку, окружающие объекты вокруг автомобиля и в случае опасности предупреждает водителя и при необходимости берёт управление на себя.

В официальную продажу Subaru Outback поступит до конца нынешнего года. Стоимость пока не раскрыта, но однозначно, новинка будет дороже актуальной модели, стоимость которой начинает от $32 730 или 2,7 млн рублей.

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