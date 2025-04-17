Ford отзывает почти 150 тысяч автомобилей

На машинах «голубого овала» обнаружены две неполадки.

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Американский концерн Ford объявил о масштабной отзывной кампании, которая затронула 148 тысяч машин. Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на отчёте

Национального управления безопасностью движения на дорогах (NHTSA).

На 123 611 отозванных машинах обнаружен дефект в тормозной системе. Это неполадка может привести к утечке тормозной жидкости и потере тормозного усиления, что небезопасно, особенно в экстренной ситуации, когда необходимо срочно остановить машину.

Под отзыв попали пикап Ford F-150, а также внедорожники Lincoln Navigator и Expedition — все 2017 и 2018 года выпуска. В ходе сервисной компании специалисты проверят главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель, которые в случае обнаружения неисправности будут бесплатно заменены.

Ещё 24 655 автомобиля Ford Explorer 2025 года отозваны из-за сбоя в модуле управления силовым агрегатом (PCM), из-за которого во время движения может выключиться двигатель. Прошивка будет обновлена дистанционно.

Ford стабильно входит в число антирекордсменов по числу отзывов. С 2021 по 2023 годы «голубой овал» неизменно занимал первое место в мире по сервисным кампаниям, а в 2024-м стал третьим Tesla и Stellantis, организовав 62 сервисные акции и отозвав в общей сумме 4,3 млн. Новый отзыв уже 35-й по счёту с начала нынешнего года.