Porsche 911 GT3 стал самым быстрым серийным автомобилем с механической коробкой передач

Немецкий автомобиль отобрал рекорд Нордшляйфе у Dodge Viper ACR.

© Porsche

Спорткар Porsche 911 GT3 продемонстрировал, что механические коробки передач пока рано отправляться на «пенсию». Автомобиль с «шестиступкой» обновил рекорд круга на гоночной трассе Нордшляйфе среди серийных моделей с ручной КПП, сообщила пресс-служба немецкой компании.

Обладатель премии World Car of the Year в категории спортивных автомобилей промчался по 20,8-километровому кольцу за 6 минут 56,294 секунды. Никогда прежде серийные автомобили с «механикой» не ездили так быстро на знаменитом гоночном треке. Предыдущий рекорд 7.01,3 был установлен «заряженным» Dodge Viper ACR и продержался восемь лет.

© Porsche

Кроме того, Porsche 911 GT3 с механической коробкой оказался на 3,6 секунды быстрее аналогичной модели с «автоматом» и двойным сцеплением — достижение серьёзное. Тем более 911 GT3 с МКПП разгоняется до «сотни» на полсекунды медленнее, чем с АКПП.

Рекордному времени круга поспособствовала установка на машину спортивного пакета Weissach с улучшенной аэродинамикой, перенастроенной подвеской, облегченными узлами и деталями. Кроме того, спорткар «обули» в гоночные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R N1.

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