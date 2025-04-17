Электрокар Hyundai Motor четвертый год подряд признан лучшим автомобилем в мире

Корейский автопроизводитель доминирует в премии World Car of the Year с 2021 года.

© KIA

Компактный семейный кроссовер Kia EV3 завоевал главную награду на премии World Car of the Year, которая в нынешнем году прошла уже в 21-й раз. Подведение итогов и вручение награды состоялось на Нью-Йоркском международном автосалоне, который проходит с 16 по 27 апреля.

Корейский паркетник заработал 780 баллов от 96 членов из разных стран. Судьи отметили экстерьер и интерьер, динамические характеристики, инновационность и качества, а также стоимость Kia EV3.

В призовую тройку в категории «Автомобиль года» также попали электрический паркетник Hyundai Casper Electric и батарейный кроссовер BMW X3, набравшие 764 и 754 балла. Таким образом, Hyundai Motor заняла два первых места по итогам конкурса, ведь Kia — дочерняя марка компании. Мало того, Casper Electric завоевал титул в номинации «Электромобиль года».

Успех «корейцев» подкрепил тот факт, что четвертый год подряд они забрали главную награду World Car of the Year. 12 месяцев назад лучшим автомобилем был признан внедорожник Kia EV9, в 2023-м победа досталась Hyundai Ioniq 6, а в 2022-м — Hyundai Ioniq 5. Ещё одну победу в этой категории концерн Hyundai Motor одержал в 2020-м с кроссовером Kia Telluride.

Что касается других наград, то приз за лучший дизайн получил электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz, лучшим спорткаром признан Porsche 911 Carrera GTS. Среди люксовых автомобилей первое место занял Volvo EX90, а лучшим городским автомобилем стал китайский BYD Seagull.

Китайский BYD Seal EV признан лучшим электромобилем в Японии