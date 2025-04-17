Volkswagen отказался от возрождения Audi R8

Культовая модель не вписывается в стратегию немецкого концерна.

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Возвращение знакового спорткара Audi R8 отменяется. Среднемоторному автомобилю с двигателем внутреннего сгорания нет места в линейке, объяснил генеральный директор американского подразделения Volkswagen Group Кьель Грюнер

Месяц назад британский AutoCar сообщил, что перезапуск спортивного купе запланирован на 2027 год и технико-экономическое обоснование проекта уже готово. Как предполагалось, машина получит гибридную силовую установку от Lamborghini Temerario.

«Нам нужны модели, которые будут востребованы на рынке. Автомобиль с бензиновым двигателем и среднемоторной компоновкой не вписывается в наши планы», — заявил Грюнер изданию Motor1 на Нью-Йоркском автосалоне.

Audi R8 сняли с конвейера в марте 2024 года. За 17 лет производства было выпущено 45 949 экземпляров. Автомобиль получил множество престижных наград: трижды завоевал приз World Car of the Year в номинации «Лучший спорткар» и ещё один — в категории «Лучший дизайн». По одному титулу R8 выиграл в дизайнерском конкурсе Red Dot Award: «Лучший из лучших» и «Дизайн продукции».

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