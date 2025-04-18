Диски с алмазной огранкой и кузов-хамелеон: Maserari обновила кроссовер Grecale

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© Maserati

Итальянская автомобильная компания Maserati представила новую комплектацию спортивного внедорожника Grecale. Одноименная модификация, судя по всему, заменит в линейке начальный вариант GT.

В комплектацию Grecale включены 20-дюймовые диски с алмазной огранкой и кожаный салон премиум-класса с электроприводом передних сидений в 12 направлениях. Кроме того, цветовая палитра кузова теперь расширена до 11 цветов, среди которых есть темно-оливковый, зеленый, ярко-оранжевый и темно серо-коричневый, меняющий оттенок в зависимости от угла обзора и освещения.

© Maserati

В вариантах отделки салона появились шоколадный и черно-синий цвета. В остальном интерьер стандартной версии Maserati Grecale не изменился. Так, например, на передней панели остались 12,3- и 8,8-дюймовые дисплеи.

Как и GT, версия Grecale оснащается 2,0-литровой «турбочетверкой» и «мягким гибридом». Мощность силовой установки — 296 л.с. Для сравнения, в версии Modena агрегат выдаёт 325 л.с., в Trofeo — 530 л.с. в Folgore — 558 л.с. С 0 до 100 км/ч кроссовер в новой базовой версии разгоняется за 5,6 секунды и развивает максимальную скорость 239 км/ч.

Новый Maserati Grecale уже доступен к предзаказу. Стоимость — от $79,9 тысяч или 6,5 млн рублей по текущему обменному курсу. Это на 10 тысяч дороже предыдущей стандартной версии, ценник на которую начинался от $69,9 тысяч (5,7 млн рублей).

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