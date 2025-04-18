Bentley рассекретила лимитированный кабриолет Batur. Выпустят всего 16 штук

Роскошный мелкосерийный автомобиль будут собирать вручную.

© Bentley

Производитель роскошных автомобилей Bentley на эксклюзивной презентации в Дубае показал уникальный родстер Batur. Новинка будет выпущена лимитированным тиражом и станет последней моделью, оснащенной легендарным мотором W12.

Все 16 экземпляров будут собраны вручную специалистами придворного ателье Mulliner, причём полностью — от отделки салона до двухрядного 12-цилиндрового битурбомотора мощностью 750 л.с. Batur станет всего третьей моделью Bentley ручной сборки в современной истории после Bacalar Car One и купе Mulliner Batur.

© Bentley

Каждый автомобиль будет собран по индивидуальному заказу. При выборе окраса кузова покупателю доступно бесчисленное множество оттенков и их комбинаций, а в отделку салона можно по желанию добавить элементы из розового золота.

Во сколько обойдётся покупателю родстер Bentley Batur не уточняется. Купе Batur, выпущенный тиражом 18 экземпляров, стоил от $2,1 млн или 172 млн рублей.

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