Renault и Geely научились превращать электромобиль в гибрид

Совместное предприятие французского и китайских автопроизводителей представило инновационный силовой агрегат.

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На грядущем Шанхайском автосалоне состоится премьера технологии, при помощи которой можно относительно легко трансформировать электрическую машину в гибрид. Разработка принадлежит компании Horse Powertrain, созданной концернами Renault и Geely, сообщает Bloomberg.

Французы» и «китайцы» разработали силовую установку с ДВС, электродвигателем и трансмиссией. Блок достаточно компактный и предназначен для установки на переднюю ось электрокара.

«Силовая установка крепится непосредственно к подрамнику автомобиля. Потребуется лишь несколько доработок в конструкции кузова, чтобы превратить электромобиль в гибрид», — рассказали в Horse Powertrain.

© Horse Powertrain

Судя по заявлению компании, силовая установка под названием Future Hybrid Concept будет предлагаться автопроизводителям. Разработка позволит им оперативно подстроиться под ситуацию на рынке и сэкономить на разработке отдельных платформ для электромобилей и гибридов. Ожидается, что первые автомобили с инновационной силовой установкой появятся на дорогах уже в 2028 году.

Geely и Renault основали Horse Powertrain в прошлом году. Компания имеет 17 заводов, на которых трудятся 19 тысяч сотрудников. Суммарно предприятия способны выпускать до 5 млн двигателей в год.

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