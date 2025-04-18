В Audi допустили выпуск электрического TT

Дебют TT нового поколения состоится не раньше 2027 года.

© Audi

Немецкий концерн Audi подумывает о возрождении культового спорткара TT, об этом в интервью британскому журналу Autoexpress рассказал Гернот Дёлльнер.

Знаковый автомобиль был снят с производства полтора года из-за слабых продаж. Однако теперь в модельном ряду Audi нет ни одного спорткара, так как следом за TT на «пенсию» отправили и R8.

«Да, это возможно. Линейке Audi нужен спортивный автомобиль. Это важная составляющая нашего бренда. Надо только интегрировать спорткар в наш нынешний модельный ряд», — ответил генеральный директор «четырех колец» о шансах на возобновление производства TT.

Как намекнул топ-менеджер, электрический спорткар вполне вписался бы в актуальную гамму Audi.

«Трековые автомобили, конечно, должны быть бензиновыми или гибридными. Но если говорить о дорожных машинах для повседневного пользования, то они могут быть и полностью электрическими. В долгосрочной перспективе это касается и спорткаров», — заключил Дёлльнер.

По версии Autocar, Audi TT может быть построен на новейшей электрической платформе SSP, на которой будут базироваться новые Skoda Octavia и Volkswagen Golf. «Тележка» способна вместить силовую установку мощностью до 1000 л.с. и тяговую батарею, обеспечивающую запас хода до 650 км. Но дебюта нового TT придётся подождать несколько лет, так как запуск SSP состоится только в 2027 году.

Volkswagen отказался от возрождения Audi R8