В России стартовали продажи удлиненного Chery Tiggo 7L

Стоимость нового кроссовера — от 2,5 млн рублей.

© Chery

В российских автосалонах Chery начались продажи длиннобазной версии популярного в нашей стране кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Модификация под названием 7L представлена в трёх комплектациях и с безальтернативным двигателем, сообщили в российском подразделении марки.

Длина Chery Tiggo 7L увеличилась на 40 мм и теперь составляет 4553 мм. Остальные габариты остались без изменений: ширина и высота автомобиля — 1862 мм и 1696 мм соответственно. Расстояние между осями равно 2670мм. Дорожный просвет тоже не изменился — 190 мм.

Кроссовер предлагается в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra — все в переднеприводном исполнении и единым 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. За переключение передач отвечает 7-скоростной «робот».

В «базу» включены 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, круиз-контроль, полный «зимний» пакет, система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95), шесть музыкальных динамиков и многое другое. Средний вариант оснащения дополнен передними противотуманными фарами, камерой кругового обзора в формате 540°, передними датчиками парковки, панорамной крышей с люком и шторкой.

© Chery

Топовая комплектация имеет такие дополнения, как функцию отпотевания лобового стекла, передние сиденья с вентиляцией, голосовое управление, адаптивный круиз-контроль. Опционально доступна двухцветная окраска кузова.

Стоимость Chery Tiggo 7L в базовой версии Active — 2 580 000 рублей. В варианте Prime кроссовер обойдётся в 2 780 000 рублей, а Ultra стоит от 2 900 000 рублей.

Level up: тест-драйв флагманского кроссовера Chery Tiggo 9