X-дизайн, два мотора и кросс-версия: АвтоВАЗ раскрыл подробности о Lada Iskra

Российский концерн поделился подробностями по поводу своей новинки, которая встала на сборочную линию.

© АВТОВАЗ

Автомобили нового семейства Lada Iskra получат два варианта мотора, два типа коробки передач и три типа кузова. Об этом рассказал корреспондент «Рамблер Авто», посетивший торжественный запуска новой модели в производство, который состоялся в субботу, 19 апреля, на основном заводе в Тольятти.

Как бестселлер Lada Granta и флагман Lada Vesta, новая модель будет выпускаться в кузовах седан, универсал и кросс-универсал. 1,6-литровый агрегат доступен в двух вариантах: на 90 и 106 лошадиных сил. Коробка передач — механическая и классический «автомат», количество передач которого пока не уточняется.

Данные по двигателям и коробкам передач Lada Iskra:

Седан и универсал:

1,6 литра, 90 л.с., 5-ступенчатая МКПП;

1,6 литра, 106 л.с., 6-ступенчатая МКПП или «автомат»;

Кросс-универсал:

1,6 литра, 106 л.с., 6-ступенчатая МКПП или «автомат»;

Длина седана и универсала — 4333 мм, что на 65 мм больше, чем у Lada Granta, и на 107 мм меньше в сравнении с Lada Vesta. Кросс-универсал чуть длиннее — 4342 мм. Это 194 мм больше, чем Granta Cross, и на 103 мм меньше Vesta SW Cross. Дорожный просвет составляет 170 мм на седане и универсале и 200 мм — на кросс-версии.

Экстерьер автомобиля, как подчеркнули на автозаводе в Тольятти, является собственной разработкой АвтоВАЗа и вдохновлен концепт-каром кроссовера Lada XCode, который был представлен в 2016 году, но до серийного производства не дошёл. С шоу-каром «Искру» роднит Х-образная светотехника, продольные рёбра жёсткости на крышке капота, крупные соты радиаторной решётки и подштамповки на боковинах.

© АВТОВАЗ

Во всех комплектациях и кузовах Lada Iskra оснащается как минимум двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой курсовой устойчивости (ESC), системой ЭРА-ГЛОНАСС и функцией помощи при трогании на подъёме.

В оснащении салона можно выделить такие функции, как разблокировка лючка бензобака из салона — рычагом

слева от сиденья водителя. Причём автомобили марки Lada впервые получили подобную функцию. Кроме того, на приборной панели имеется датчик низкого уровня омывающей жидкости. Для облегчения маневрирования в городской среде

предусмотрены системы безопасной парковки и камера заднего вида.

© АВТОВАЗ

Рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона, а сиденья получили анатомический профиль. В зависимости от комплектации обивка сидений будет иметь либо чёрно-серую окраску, либо контрастную — с декоративной отстрочкой и яркими вставками. Предусмотрены ниши для хранения мелочей. В центральном тоннеле — два подстаканника, ниша для телефона. Подстаканник заднего ряда позволяет вертикально установить смартфон во время зарядки.

В продажу Lada Iskra поступит 20 июля текущего года.

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