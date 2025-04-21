Программу льготного автокредитования в России расширят на семьи с детьми

Новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.

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Льготные автокредиты станут доступны семьям с детьми. Поручение расширить действие госпрограммы было дано первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Об этом рассказал глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — приводит слова Алиханова «Коммерсантъ».

Это заявление глава Минпромторга сделал на торжественном запуске производства Lada Iskra в минувшую субботу. В АвтоВАЗе ожидаются, что семьи с детьми могут быть включены в программу льготного автокредитования уже в апреле

Льготное автокредитование доступно военнослужащим, работникам медицинской сферы, людям с инвалидностью, а также жителям Дальнего Востока. Максимальная скидка на покупку автомобиля с обычным топливным двигателем составляет 25% для жителей Приморья и 20% — для остальных. Льгота на электрифицированный автомобиль достигает 35% или 925 тысяч рублей в денежном выражении.

Под действие госпрограммы подпадают только новые автомобили. При этом их стоимость не должна превышать 2 млн рублей.

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