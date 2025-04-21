Глава АвтоВАЗа спрогнозировал продажи автомобилей Lada в апреле

Максим Соколов ожидает снижения спроса на треть в сравнении с апрелем 2024 года.

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Российский концерн АвтоВАЗ по итогам апреля в лучшем случае продаст 30 тысяч автомобилей, учитывая падение отечественного рынка в начале 2025 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

«В прошлом году в апреле продажи были порядка 45 тысяч автомобилей. В этом году дай бог в апреле достигнуть планки в 30 тысяч», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

По словам топ-менеджера, объём продаж автомобилей в России в целом сократился на 50% в годовом выражении.

По итогам марта АвтоВАЗ продал 28 699 машин, что на 33% меньше, чем годом ранее. Суммарно за три первых месяца текущего года российский автоконцерн реализовал на 16,8% меньше автомобилей в сравнении с началом 2024 года — 76 217 экземпляров.

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