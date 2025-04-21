Chery анонсировала перезапуск автобренда Rely

В модельном ряду китайской компании появится семейство высокотехнологичных пикапов.

© Chery

Крупнейший китайский автопроизводитель Chery вслед за Fulwin и QQ возродил бренд Rely. С этим торговым знаком компания выйдет в сегмент пикапов, где до сих пор у неё нет ни одной модели.

Как сообщает CarNewsChina, под маркой Rely будут выпускаться пикапы с самыми разными видами силовой установки. В моторной гамме будут как классический двигатель внутреннего сгорания (ICE), так и подключаемый (PHEV) и последовательный (PHEV) гибриды. Также в линейке будет «чистая» электрическая версия (BEV).

© Chery

Все пикапы Rely будут оснащаться интеллектуальной системы Lion AI Smart Cockpit с нейросетью DeepSeek, которая понимает даже неразборчивые голосовые команды и управляет климат-контролем, мультимедиа и навигацией. Кроме того, автомобили новой старой марки получат фирменный трёхуровневый автопилот Falcon, который в самой продвинутой версии имеет функцию полуавтономного вождения с возможностью движения «без рук».

С 2009 по 2021 годы под маркой Rely выпускались автомобили класса люкс и легковая коммерческая техника. Всего с конвейера три модели: среднеразмерный кроссовер X5, минивэн V5 и коммерческий фургон Rely H. Из-за слабого спроса бренд был закрыт.

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