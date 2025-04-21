Стали известны подробности продажи автомобилей Deepal в России

Дочерняя марка Changan будет официально представлена в России.

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Китайская автомобилестроительная компания Changan готовится вывести на российский рынок один из своих самых популярных суббрендов. Первые автомобили марки Deepal появятся в отечественных автосалонах уже в 2025 году.

По сведениям газеты «Известия», первым на рынок выйдет среднеразмерный кроссовер Deepal S07 с задним приводом. В дальнейшем в продажу выйдет полноприводный паркетник Deepal G318. Обе машины оснащаются гибридной силовой установкой, работающей по последовательной схеме, где бензиновый двигатель выступает в качестве генератора и механически не связан с колесами.

Changan создал бренд Deepal в 2022 году специально для производства бюджетных гибридов и электромобилей. Стоимость большинства моделей этой марки варьируется в диапазоне 1,6-2,8 млн рублей. Самая дорогая машина Deepal — гибридный кроссовер G318 стоимостью 2,3-4,2 млн рублей.

На автомобили Deepal приходится около 10% от всех продаж Changan. За прошлый год во всём мире было продано 243 894 машин этой марки при общем объёме продаж компании в 2,68 млн единиц.

Changan намерен возобновить выпуск автомобилей в России