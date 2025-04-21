Как в Шанхае и Гуанчжоу: сигналы светофоров в Москве будут транслироваться на смартфон

Столичные автомобилисты смогут заранее узнать, какой сигнал горит на ближайшем светофоре.

© Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Московские водители смогут отслеживать сигналы светофора по навигатору. Уникальный для российских дорог пилотный проект запустили московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и 2ГИС.

Как пишет газета «Коммерсантъ», автоматизированная система будет в режиме реального времени передавать данные о сигналах светофоров в навигационную систему 2ГИС на мультимедиа-экране в салоне или смартфоне. То есть водители смогут заранее увидеть, какой горит свет на ближайшем светофоре и сколько секунд осталось до включения следующего сигнала.

«Технология делает поездки более предсказуемыми и безопасными. Водители могут сбавить скорость заранее, если красный свет или время зеленого уже заканчивается», — рассказали в ЦОДД о пользе синхронизации светофора со смартфонами.

В ближайшее время система заработает в тестовом режиме на Цветном бульваре, в Первом Ходынском проезде, а также на улицах Маргелова, Авиаконструктора Сухого и Веерной, которые находятся в разных частях Москвы.

До сих пор в России не было подобных систем на дорогах. Подобный сервис есть в нескольких городах Китая, в частности в Шанхае и Гуанчжоу.

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