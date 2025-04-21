Как в Шанхае и Гуанчжоу: сигналы светофоров в Москве будут транслироваться на смартфон
Столичные автомобилисты смогут заранее узнать, какой сигнал горит на ближайшем светофоре.
Московские водители смогут отслеживать сигналы светофора по навигатору. Уникальный для российских дорог пилотный проект запустили московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и 2ГИС.
Как пишет газета «Коммерсантъ», автоматизированная система будет в режиме реального времени передавать данные о сигналах светофоров в навигационную систему 2ГИС на мультимедиа-экране в салоне или смартфоне. То есть водители смогут заранее увидеть, какой горит свет на ближайшем светофоре и сколько секунд осталось до включения следующего сигнала.
«Технология делает поездки более предсказуемыми и безопасными. Водители могут сбавить скорость заранее, если красный свет или время зеленого уже заканчивается», — рассказали в ЦОДД о пользе синхронизации светофора со смартфонами.
В ближайшее время система заработает в тестовом режиме на Цветном бульваре, в Первом Ходынском проезде, а также на улицах Маргелова, Авиаконструктора Сухого и Веерной, которые находятся в разных частях Москвы.
До сих пор в России не было подобных систем на дорогах. Подобный сервис есть в нескольких городах Китая, в частности в Шанхае и Гуанчжоу.
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