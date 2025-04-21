Тоня — лучшая тачка на районе: на заводе АвтоВАЗа появился поющий робот «Антонина»

Тележка для перевозки деталей и инструментов по цеху оснащена искусственным интеллектом.

© Виталий Невар/РИА Новости

Российский автомобильный концерн АвтоВАЗ запустил в работу на своем заводе необычного робота-доставщика. Автомобильная тележка с искусственным интеллектом умеет петь и получила имя «Антонина», сообщили в Ростехе.

Устройство с надписью «Тоня – лучшая тачка на районе» представляет собой роботизированный автоматический напольный транспорт и применяется для перевозки деталей и инструментов по цеху. Робот в яркой корпоративной окраске и с женским «голосом» не только помогает сотрудникам на сборочной линии, но и поддерживает позитивный настрой в рабочем коллективе.

«Чудо техники получило имя «Антонина» от аббревиатуры АНТ. На работе тележки поют песни без отрыва от производства», — говорится в сообщении в Телеграм-канале «Ростеха».

Разработчики обещают, что в дальнейшем функционал «умных» роботов-доставщиков на предприятии АвтоВАЗа будет расширен. В частности, они будут не только петь, но и общаться друг с другом.

<img class="" src=""/>

112 роботов и 700 сотрудников: АвтоВАЗ обнародовал подробности серийного выпуска Lada Iskra