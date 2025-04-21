Ситидрайв сможет проводить гарантийный ремонт автомобилей GAC

Подобные соглашения у оператора каршеринга есть с Chery, Exeed, JAC, Geely и Belgee.

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Каршеринг Ситидрайв объявил о заключении сервисного договора с китайским автобрендом GAC Motor. Компания сможет выполнять гарантийный ремонт машин этой марки на своих станциях технического обслуживания (СТО).

В рамках соглашения с китайским и белорусским брендами Ситидрайв сможет покупать запчасти и расходники без обращения в официальные дилерские центры. Также специалисты СТО получат доступ к информационным базам, каталогам, технической документации и оборудованию GAC, что ускорит решение технических вопросов.

«Договор включает все виды обслуживания: гарантийные ремонты, сервисные кампании (согласованные с GAC) и плановое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с требованиями производителя», — рассказали в Ситидрайве.

Ранее Ситидрайв заключил аналогичные сервисные соглашения с Chery, Exeed, JAC, Geely и Belgee. Оператор каршеринга имеет четыре СТО: три в Москве и один в Санкт-Петербурге. Общая площадь всех сервисных центров составляет около 8 000 квадратных метров.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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