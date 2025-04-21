Hongqi рассказал о высокотехнологичных новинках для автосалона в Шанхае

Китайский бренд привезёт на автовыставку в Шанхае два электроседана и гибридный кроссовер.

© HONGQI

На грядущем Шанхайском автосалоне-2025 будет представлено сразу три новых автомобиля премиум-бренда Hongqi, принадлежащего концерну FAW Group. Все три новинки имеют электрифицированную силовую установку, сообщила российская пресс-служба марки.

Возглавит линейку электроседан Tiangong 05, которые, как выразились в Hongqi, открывает новую эру интеллектуального вождения. Автомобиль оснащается системой автономного управления Hongqi с технологией стереоскопического зрения «Три глаза» и мощнейшим процессор Snapdragon SA8650P, обеспечивающий бесперебойную и безопасную работу автопилота.

© HONGQI

Кроме того, седан получил мультимедийную систему на базе искусственного интеллекта DeepSeek-R1 с голосовым управлением и поддержкой диалектов. Вместо привычной приборной панели — высокоточный AR-HUD на 85 дюймов. Полный заряд батареи обеспечивает до 850 км запаса хода, а зарядка аккумулятора до 80% занимает всего 12 минут.

Другой электрической новинкой премиальной марки станет Tiangong 06 на 400-вольтовой платформе 400V с одним или двумя электромоторами на 285 л.с. Кроссовер поддерживает функции автономного вождения как в городе, так и на автомагистралях, автоматическое перестроение, парковку и запоминание манёвров.

© HONGQI

Ну и наконец, третьей новинкой Hongqi будет бизнес-седан Honqgi H5. Автомобиль оснащается подрязаряжаемым гибридом из бензинового турбомотора 1,5 и одного электродвигателя. Суммарная отдача комбинированной установки составляет 242 л.с. запас хода — 1600 км.

Шанхайский автосалон пройдет с 23 апреля по 2 мая. В заявочном списке — свыше тысячи компаний и около 100 новинок китайского и мирового рынка.

12 павильонов, 93 премьеры и 1000 компаний: программа Шанхайского автосалона-2025