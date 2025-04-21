В Таиланде построили эффектный 350-сильный спорткар с мотором от Honda Civic

Стилизованный под лемановские гиперкары автомобиль развивает скорость до 100 км/ч за три секунды.

© Tera S Motor

Основанный в 2020 году тайский стартап Tera S Motor презентовал свой первый автомобиль. Концепт спорткара T63 был показан вживую на Международном автосалоне в Бангкоке, передаёт портал Carscoops.

В движение спортивный автомобиль приводит форсированная 2,0-литровая «турбочетверка» от хот-хэтча Honda Civic Type R. Отдача агрегата составляет 350 л.с. и 500 Н·м. За переключение передач отвечает 6-скоростная «секвенталка», крутящий момент от двигателя передаёт на задние колёса.

За счёт легкого карбонового обвеса T63 в «сухой» массе, т.е. без водителя и оборудования на борту, топлива и других технических жидкостей, весит всего 900 кг. Поэтому даже несмотря на не самый мощный двигатель по меркам спорткаров, разгон до «сотни» занимает всего три секунды, а максимальная скорость достигает 250 км/ч. Способствует таким динамичным характеристикам и развитая аэродинамика.

Дизайн T63 вдохновлён гоночными гиперкарами WEC и имеет большой задний спойлер, характерный «акулий плавник» и задний диффузор, генерирующий такую высокую прижимную силу, что машина буквально прилипает днищем к асфальту. Оборудован спорткар дверями в стиле «крыло чайки», что придает внешности машины ещё больший «вау-эффект», и оснащен 18-дюймовыми коваными алюминиевыми дисками, обутыми в гоночные слики.

Тормоза — 6-поршневые суппорта AP Racing спереди и 4-поршневые сзади. Подвеска не менее продвинутая и современная: независимая двухрычажная с регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости для точной настройки управляемости автомобиля.

Как скоро появится серийная модель T63, в Tera S Motor не уточнили.

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