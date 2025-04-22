Власти Шанхая дали Toyota разрешение на строительство автозавода

«Японцы» пошли по пути Tesla.

© Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Японский автогигант Toyota объявил о заключении соглашения с муниципальным правительством Шанхая о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества один из крупнейших в мире автопроизводителей построит в регионе завод по выпуску электромобилей премиум-бренда Lexus и аккумуляторных батарей, передаёт CarNewsChina.

Гигафабрика будет расположена в промышленном районе Цзиньшань на юго-западе Шанхая и займёт территорию в 113 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью 15 футбольных полей. Общий объём инвестиций Toyota в строительство составит $2,02 млрд.

Предприятие на тысячу рабочих мест сможет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год. 95% компонентов, узлов и агрегатов будут поставляться местными компаниями. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Toyota станет второй иностранной автокомпанией после американской Tesla Motor с полностью собственным заводом без разделения активов с местными инвесторами и акционерами.

Audi открыла в Китае завод по выпуску электромобилей