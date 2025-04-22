65-дюймовый экран, 42 динамика и стеклянная дверь: Mercedes показал роскошный минивэн

Представлен концепт Mercedes-Benz Vision V.

© Mercedes-Benz

Немецкая компания Mercedes-Benz в преддверии Международного автосалона в Шанхае-2025 показала свой футуритистичный минивэн-лимузин. Пока модель существует только в виде концепта Vision V, но серийное производство не за горами.

Снаружи минивэн выделяется металлической окантовкой боковых окон, большими колёсами со сплошными дисками и похожей на сома декоративной решёткой радиатора. Пятая дверь на автомобиле — стеклянная, а светодиодная лента, заменяющая фонари, расположена по всему её периметру. Боковые двери являются раздвижными.

Технические характеристики минивэна в Штутгарте пока не показал, но зато сполна продемонстрировал ультрароскошный интерьер. Передний ряд сидений отделен от пассажирской части салона двухсекционной перегородкой из стекла и металла, которая имеет любопытный функционал. Во всю ширину передней панели установлен экран, объединяющий в себе «приборку» и несколько дисплеев мультимедийной системы.

Вся отделка интерьера выполнена из белой кожи Nappa, полированного алюминия, дерева и стеклянных элементов. Оснащён салон 42 аудиодинамиками, мини-баром, футуристичной неоновой подсветкой. Пассажирские сиденья с электрорегулировкой откидываются и фактически трансформируются в шезлонг.

© Mercedes-Benz

Самое интересное в салоне — вышеуказанная перегородка. При помощи семи проекторов эта стена превращается в 65-дюймовый экран как для просмотра фильмов и видео, так и для видеоигр.

В товарное производство новый минивэн Mercedes-Benz поступит в 2026 году. Новинка встанет в один ряд с люксовыми моделями S-Class, GLS, EQS и EQS SUV.

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