Ситидрайв выступит транспортным партнёром фестиваля Intervals-2025 в Нижнем Новгороде

Компания обеспечит логистику для иностранных художников и волонтёров на фестивале.

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Каршеринг-сервис Ситидрайв станет транспортным партнёром крупнейшего в России международного фестиваля мультимедийного искусства Intervals-2025, который состоится в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба компании.

В рамках сотрудничества Ситидрайв предоставит фестивалю автомобили в специальном брендированном оформлении. Транспорт будет использоваться волонтёрами, в первую очередь, для перемещений иностранных художников, которые приедут в Нижний Новгород, чтобы представить свои работы.

Фестиваль охватит 17 городских локаций, включая не только известные площадки, но и новые пространства в нижней части города. Ключевым событием станет бесплатная медиавыставка под открытым небом, где свои работы покажут более 25 художников из разных стран мира

«Для Ситидрайва важно поддерживать инициативы, которые способствуют развитию города и внедрению инноваций в различных сферах. Фестиваль Intervals является уникальной платформой для представления новых форм искусства и технологий, и мы рады внести свой вклад в его успешное проведение», — отметил генеральный директор Ситидрайва Эдуард Мингажев.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок. Помимо Нижнего Новгорода, автомобили компании доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

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