Zeekr показал первые официальные изображения супергибрида 9X

Полноценная премьера нового флагмана Zeekr состоится на Международном автосалоне в Шанхае.

© Zeekr

Китайский премиальный автобренд Zeekr, входящий в состав концерна Geely, представил первые изображения своего нового флагманского кроссовера 9X. До сих пор эту машину можно было увидеть только в специальном камуфляжном окрасе, скрывавшем ключевые элементы экстерьера автомобиля.

Статус полноразмерного внедорожника подчеркивает квадратный силуэт кузова. В передней части 9X по примеру минивэна Zeekr 009 MPV получил массивную радиаторную решётку с хромированными вертикальными планками и модную двухэтажную оптику прямоугольной формы. Боковой профиль лишён каких-либо дизайнерских изысков и имеет строгие и чистые линии, а корма отличается монофонарём с двухъярусными блоками, как на передних фарах, и двумя горизонтальными LEC-полосами.

© Zeekr

Данных по технической «начинке» пока нет. Известно только, что кроссовер оборудован гибридной установкой под названием Super Hybrid System. Этот агрегат способен работать в трёх разных режимах: на электричестве, как подключаемый гибрид и по последовательной схеме, в которой ДВС не участвует в движении автомобиля.

При этом в Zeekr впервые раскрыли динамические характеристики машины. С места до «сотни» 9X разгоняется всего за три секунды.

Вживую флагманский внедорожник Zeekr 9X будет показан на Шанхайском автосалоне-2025, который пройдёт с 23 апреля по 2 мая. Стоимость автомобиля пока не анонсирована. По оценке экспертов, ценник будет начинаться от 500 тысяч юаней или 5,3 млн рублей.

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