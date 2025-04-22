Названа стоимость ретро-электрокара Renault 5 Turbo 3E

Лимитированный мощный хэтчбек стоит свыше €150 тысяч.

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Концерн Renault объявил о запуске предзаказов на хэтчбек Renault 5 Turbo 3E и анонсировали цену новинки. По стоимости лимитированный автомобиль почти в три раза дороже «заряженного» Honda Civic Type R Racing Black Package, презентация которого состоялась в начале текущего года.

Стоимость Renault 5 Turbo 3E начинается от €156 600 (14,5 млн рублей). Невозвратный депозит при предзаказе — €50 000 (4,5 млн рублей).

Новый хэтчбек французской марки является отсылкой к историческим спортивным моделям Renault 5 Turbo и Turbo 2, выпускавшимся в 80-х годах прошлого века. Оснащается машина двухмоторной электрической силовой установкой с мощностью 540 л.с. и 4800 Н·м крутящего момента. С 0 до 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 270 км/ч.

В продажу Renault 5 Turbo 3E поступит только в 2027 году. Всего будет выпущено 1980 экземпляров.

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