Ford лидирует по количеству отзывов автомобилей в 2025 году

«Голубой овал» занял первое место с более чем двукратным перевесом.

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Американский концерн Ford отзывает в среднем один автомобиль в 2,5 дня и безраздельно занимает первое место в мире по отзывам. Об этом сообщил портал Motor1, изучивший данные по сервисным компаниям с 1 января по 18 апреля текущего года.

За четыре с половиной месяца текущего года Ford организовал уже 40 отзывных кампаний. Справедливости ради нужно отметить, что почти половина из них пришлась на плановое обновление программного обеспечения блока управления силовой установкой (HPCM). Но даже без этого аудита Ford был бы впереди с солидным отрывом. На втором месте идёт Volkswagen с 12 отзывами, следом расположился General Motors — 9 сервисных кампаний.

Количество отзывных кампаний с начала 2025 года, топ-5

Ford — 40; Volkswagen — 12; General Motors — 9; Honda — 8; Stellantis — 8.

В количественном выражении «голубой овал» тоже занимает первое место в антирейтинге — 1 235 256 отозванных автомобиля с начала года. Следом идёт Tesla с 661 810 автомобилями, попавшими под сервисную акцию. Volkswagen занимает третью строчку — 346 401 машины. Дополнили первую пятёрку Toyota и Honda с показателем 317 359 и 316 489 единиц соответственно.

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