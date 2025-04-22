Lada выставит заводскую команду в российской Формуле-4

Гоночное подразделение Lada Sport расширяет свою деятельность.

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Российская компания АвтоВАЗ объявила о создании команды для участия в возрожденном чемпионате страны по гонкам в классе Формула 4. Заводской коллектив под брендом Lada будет участвовать в первенстве двумя машинами.

Представлять Lada на гоночных трассах будут вице-чемпион России по картингу в классе KZ2 Ярослав Шевырталов и бронзовый призер прошлого сезона Артем Северюхин. Обслуживанием 200-сильных болидов Tatuus F4-T421 в моносерии займутся сотрудники картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior.

Отечественный чемпионат Ф-4 проходил с 2015 по 2019 годы в статусе SMP Formula 4, пока не лишился лицензии Международной автомобильной федерации (ФИА). Причём гонки проводились не только в России, но и в Нидерландах, Швеции и Финляндии, а чемпионом в 2016-м, например, стал нынешний лидер международной Ф2, нидерландец Ричард Версхор.

Возрождена Формула 4 в России при содействии программы развития автоспорта SMP Racing и Российской автомобильной федерации (РАФ). Окончательный состав участников пока не объявлен.

Этапы первенства в нынешнем году пройдут в рамках гонок поддержки Российской серии кольцевых гонок (РСКГ). Старт сезона состоится 16-18 мая на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Всего запланировано шесть этапов с финалом 9-12 октября на трассе «Крепость Грозная» в Чеченской Республике.

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