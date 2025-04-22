Mercedes переходит на рулевое управление по проводам

«Трехлучевая звезда» анонсировала установку steer-by-wire на серийные автомобили.

© Mercedes-Benz

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz объявил, что в 2026 году выпустит свой первый серийный автомобиль с технологией управления по проводам. Инновационную систему steer-by-wire получат седаны S-класса и электрический лифтбек EQS, сообщила пресс-служба компании из Штутгарта.

© Mercedes-Benz

При проводной системе рулевая колонка и колеса не имеют механической связи, т.е. усилие руля передаётся исключительно при помощи электроники. Подобная система управления имеет больший диапазон настроек под требования и предпочтения водителя, требует меньшего усилия при повороте руля. Кроме того, такая рулевая колонка более компактна, благодаря чему на водительском месте имеется больше места между коленями и рулём, проще садиться в машину и выходить из неё.

«Steer-by-wire — это ещё один шаг в будущее. Мы гордимся тем, что запустим эту систему в эксплуатацию в 2026 году», — сказал технический руководитель Mercedes Маркус Шефер.

Можно предположить, что первой дорожной машиной Mercedes с steer-by-wire станет EQS. Именно на этой модели инженеры компании активно тестировали устройство. Как раз на следующий год запланировано обновление «электрички», и будет логично, если в пакете новинок окажется эта технология.

© Mercedes-Benz

Mercedes — первый немецкий автопроизводитель, который оснастит проводным рулевым управлением серийный автомобиль. Однако в мировом автопроме «трехлучевая звезда» не станет первооткрывателем. Системой steer-by-wire уже оборудуются некоторые модели Rolls-Royce, Chevrolet, Tesla, Lotus.

Mercedes-Benz представил городскую транспортную сеть после 2040 года