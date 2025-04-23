Состоялась мировая премьера первого автомобиля AUDI E

AUDI E5 Sportback имеет четыре варианта силовой установки, разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды и имеет подруливающие задние колеса.

© Audi

Немецкий концерн Audi на стартовавшем Шанхайском автосалоне-2025 показал первую серийную модель своего нового суббренда. Первенцем марки стал электрический универсал-купе AUDI E5 Sportback.

Дочерняя марка компании отличается написанием названия заглавными буквами и отсутствием логотипа с четырьмя кольцами. Предназначен этот бренд для китайского рынка и ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию, которой не интересны автомобили Audi.

Построен E5 Sportback на 800-вольтовой платформе Advanced Digitised Platform (ADP), разработанной китайским концерном SAIC, на мощностях которого и будут выпускаться машины AUDI. Машина достаточно габаритная: длина — 4881 мм, ширина — 1959 мм, высота — 1478 мм, колесная база составляет 2950 мм. Обтекаемый кузов имеет форму фастбэка.

© Audi

«Первенец» AUDI получит четыре варианта электрической силовой установки: на 300, 408, 578 и 776 лошадиных сил. Привод — полный или задний. В топовой модификации E5 Sportback набирает скорость до «сотни» всего за 3,4 секунды. Запас хода достигает 770 км. Среди других технических особенностей — адаптивная пневматическая подвеска и подруливающие задние колеса.

Во всю ширину передней панели в салоне установлен изогнутый 27-дюймовый экран с 4K разрешением. Мультимедийная система имеет сенсорное и голосовое управление на базе искусственного интеллекта. За безопасность движения отвечает комплекс AUDI 360 Assisted Driving, оснащенный 29 датчиками, в том числе лидаром на крыше.

© Audi

Первый автомобиль нового бренда Audi появится в продаже в Китае уже грядущим летом. На 2026 и 2027 годы запланирован дебют двух других моделей из семейства AUDI E.

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