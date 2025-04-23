Гибрид и электрокар: Lexus представил седан ES восьмого поколения

Модель предыдущей генерации выпускалась семь лет.

© Lexus

Японский премиум-бренд Lexus презентовал новый седан ES представительского класса. Мировая премьера состоялась на Шанхайском автосалоне, который открылся в среду, 23 апреля.

В отличие от модели седьмого поколения, которая выпускалась с 2018 года, новый ES будет доступен как в виде гибрида, так и «электрички». Версия с комбинированной силовой установкой имеет два варианта: на 199 и 244 сил с передним и полным приводом соответственно. В первом варианте под капотом установлен рядный четырёхцилиндровый мотор на 2,0 литра, во втором — на 2,5 литра.

Полностью электрическая версия тоже получила две модификации. Одномоторная версия имеет мощность 221 л.с. и способна проехать на одной зарядке 685 км. Батарейный ES с двумя двигателями отличается отдачей в 338 «лошадок» и запасом хода до 610 км.

© Lexus

Базируется ES восьмого поколения на архитектуре Toyota TNGA GA-K, знакомой по люксовым моделям Toyota Crown, Toyota Alphard, Lexus LM и Lexus RX. В сравнении со своим предшественником седан значительно вырос в размерах: длина — 5140 мм (+90 мм), ширина — 1920 мм (+55 мм), высота — 1560 мм (+105 мм). На 70 мм выросла и колёсная база, длина которой теперь составляет 2950 мм.

Чисто внешне седан больше похож на электрический кроссовер Lexus RZ, чем на ES седьмой генерации: такие же фары с L-образными вставками и сплошной задний фонарь с полоской от борта до борта. Наряду с множеством выштамповок кузов получил ряд аэродинамических элементов, таких как воздухозаборники на переднем бампере и крыльях, а также скрытый задний диффузор.

Визуальных отличий между гибридной и электрической версиями практически нет. Исключение — порт зарядки, который в отличие от крышки бензобака сзади, интегрирован в передний бампер.

В продажу новый Lexus ES поступит до конца весны. Ближе к выходу на рынок будут обнародованы подробности о комплектациях, цены, а также данные по запасу ходу гибридной версии.

12 павильонов, 93 премьеры и 1000 компаний: программа Шанхайского автосалона-2025