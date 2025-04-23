В стиле 70-х: представлен лимитированный кабриолет Porsche 911 Spirit 70

Новейший Posche 911 Carrera GTS получил спецверсию в ретро-стиле.

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Немецкая компания Porsche привезла на Шанхайский автосалон уникальную новинку. Машина построена на базе кабриолета Posche 911 Carrera GTS и оформлена внутри и снаружи в стиле 70-х.

Коллекционная версия под названием Porsche 911 Spirit 70 окрашена в характерный для стиля диско желто-зеленый цвет. Дополняют ретро-образ три чёрные полосы на капоте, которые были весьма популярны среди водителей полвека назад. Надпись Porsche и номер на двери — это дань гоночным успехам Porsche в 70-х, таким как победы в «Ле-Мане» и чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Интерьер спецверсии 911 тоже отсылает к 70-м годам. Например, приборная панель стилистически похожа на аналоговую, а зеленые цифры и белые указатели напоминают культовый Porsche 356. Черно-оливковая отделка салона имеет позолоченные элементы и узоры Pasha, имитирующие развевающийся клетчатый флаг.

Технически Porsche 911 Spirit 70 не отличается от базовой модели. Под капотом установлен 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель с электрическим турбокомпрессором, работающий в связке с 8-ступенчатым «роботом». Мощности добавляют два электромотора. Суммарная отдача комбинированной установки — 533 л.с. и 610 Н·м крутящего момента.

Всего будет выпущено 1500 экземпляров Porsche 911 Spirit 70. Стоимость — от $242 тысяч или 19,5 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Posche 911 Carrera GTS стоит $122-187 тысяч в зависимости от комплектации.

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