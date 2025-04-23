Volkswagen раскрыл три новые модели ID-семейства

Крупнейший немецкий автопроизводитель показал шоу-кары на Шанхайском автосалоне-2025.

© Volkswagen

Немецкий концерн Volkswagen привёз на Международный автосалон в Шанхае три концепт-кара, на базе которых в течение нескольких ближайших лет построит серийные автомобили. Выпускаться эти модели будут в Китае при содействии местных автопроизводителей SAIC, FAW и Anhui.

Все три шоу-кара представляют электрическое семейство ID, но отличаются концептуально и ориентированы на разную аудиторию.

Era: Cемейный внедорожник с 7-местным салоном. Оснащается гибридной силовой установкой, в которой двигатель внутреннего сгорания выступает в качестве генератора, что обеспечивает запас хода свыше 1000 км.

© Volkswagen

Evo: Первый полноразмерный электрический внедорожник в семействе ID, базируется на 800-вольтовой платформе. Модель прежде всего рассчитана на молодых водителей.

© Volkswagen

Aura: Дебютный автомобиль на компактной электрической архитектуре CMP, разработанной VW специально для китайского рынка. Ориентирован батарейный кроссовер на молодые семьи с детьми.

© Volkswagen

Все три модели в серийном виде получат автопилот уровня 2++. В некоторых ситуациях эта система автономного вождения самостоятельно совершает обгоны, поворачивает, перестраивается из полосы в полосу — водителю остаётся только контролировать её работу.

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