Chery выпустила первый автомобиль под брендом Lepas

В модельном ряду китайской компании появилась ещё одна «хищная» марка.

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В линейке автомобильной компании Chery стало на один бренд больше. Китайцы анонсировали запуск марки под названием Lepas. Первый автомобиль под этим наименованием уже сошёл с конвейера завода в городе Уху, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем «Рамблер Авто».

Если название линейки Tiggo ассоциируется c «тиграми», то Lepas соотносится с другой породой диких кошек — леопардами. Грациозность этого хищного животного нашла отражение в дизайне автомобилей нового семейства, который сочетает рельефные, выразительные линии с элегантной динамикой.

Подробности первой модели L8 в Chery не уточнили, но на презентации бренда в октябре прошлого года сообщалось, что машина будет построена на базе кроссовера Chery Tiggo 8 Plus. Главное отличие от оригинала — спортивный дизайн интерьера и салона.

«Бренд будет предлагать широкий модельный ряд, охватывающий все основные сегменты — от семейных кроссоверов до автомобилей для тех, кто ценит индивидуальность», — рассказали в Chery.

По сведениям телеграм-канала «Китайские автомобили», бренд Lepas зарегистрирован в России. Пока, правда, неизвестно, как скоро эта марка может появиться на отечественном рынке. Сейчас Chery, помимо Tiggo и Arrizo, официально представлена в России брендами Omoda, Jaecoo, Exeed, Jetour, Exlantix и Soueast.

Level up: тест-драйв флагманского кроссовера Chery Tiggo 9