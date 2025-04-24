Футуристичный внедорожник Jetour Traveller Guardian представлен на автосалоне в Шанхае

Уникальная версия получила стильный дизайн и улучшенную аэродинамику.

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Китайский бренд Jetour, входящий в состав концерна Chery, представил на Международном автосалоне в Шанхае модный внедорожник Traveler Star Guardian. Автомобиль на базе Jetour Traveler уже доступен в продаже в Китае, передаёт Fast Technology.

В ходе модификации Jetour Traveler получил 60 новых деталей и 12 различных усовершенствований. В частности, внедорожник наделили обвесом с переработанными бамперами и затемненной радиаторной решёткой. Кузов обрёл более плавные очертания для уменьшения лобового сопротивления и, следовательно, снижения расхода топлива.

Также на машине появилось новое оборудование, как съемные лестницы и ящик с инструментами на пятой двери. На крыше установлена большая платформа, предназначенная не только для размещения багажа и груза, но и для посадки беспилотного летательного аппарата.

Под капотом — 2,0-литровый турбомотор на 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Это самый мощный двигатель из гаммы стандартного Traveler. Стыкуется силовой агрегат с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и интеллектуальным полным приводом.

Оснащён «Межгалактический путешественник» 19-дюймовыми вездеходными шинами, добавляющими машине сцепления и управляемости на мокрой дороге.

Стоимость Jetour Traveler Star Guardian начинается от 199 000 юаней или 2,2 млн рублей. Конкурировать на рынке внедорожнику предстоит с Tank 300.

Jetour обновил внедорожник Traveller