Chery раскрыла характеристики флагманского внедорожника Tiggo 9L

Представлен самый большой автомобиль в линейке Tiggo.

© Chery

Китайский автогигант Chery Automobile представил на Шанхайском автосалоне полноразмерный кроссовер Tiggo 9L, который сместит внедорожник Fulwin T11 с поста флагмана, сообщает портал AutoHome.

Семиместный 9L станет одним из самых габаритных автомобилей в линейке Chery и уступит в размерах разве что Fulwin T11. Длина нового внедорожника — 5050 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1800 мм, колёсная база равна 2950 мм. В семействе Tiggo таких больших кроссоверов ещё не было.

Отличается новинка от своих «соплеменников» и внешним видом. Массивный угловатый кузов больше напоминает британский Range Rover Sport и корейский Hyundai Palisade, чем, например, Chery Tiggo 9 с плавными и аэродинамичными линиями.

В движение Chery Tiggo 9L приводит четырёхмоторная гибридная установка — с 2,0-литровым турбодвигателем и тремя электромоторами. Мощность ДВС составляет 270 л.с., а вот данных по электрическому довеску пока нет, как и по коробке передач.

Новый флагман китайской компании получил ряд любопытных новшеств. Среди них — система помощи водителю Chery Falcon 700, позволяющая машине ездить на автопилоте как на автомагистрали, так и в городе. Ещё одной инновацией является так называемое цифровое шасси, регулировки которого автоматически меняются в зависимости от дорожного покрытия и погодных условий.

На автосалоне в Шанхае представлен концепт-кар. Как скоро кроссовер Chery Tiggo 9L встанет на конвейер и поступит в продажу, на данный момент неизвестно.

Chery выпустила первый автомобиль под брендом Lepas