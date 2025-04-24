На автовыставке в Шанхае представили технологию быстрой замены аккумулятора

Поменять аккумулятор можно за 1 минуту и 40 секунд.

© CATL

Один из крупнейших в мире производителей аккумуляторов CATL презентовал на Шанхайском автосалоне-2025 инновационную систему. Новейшая технология позволяет не тратить время на зарядку и провести оперативную замену тягового аккумулятора, сообщает CarNewsChina.

Технология Choco-SEB (Chocolate Swapping Electric Block, что переводится как «заменяемый электрический блок») представляет собой автоматизированную смену источника питания вместо подзарядки. Главное условие — на машине должен быть установлен стандартизированный аккумулятор производства CATL.

Замена батареи на фирменной станции займёт примерно полторы минуты — это в десятки раз быстрее пополнения запаса электроэнергии и почти сопоставимо со скоростью заправки на обычной АЗС. Услуга, будет осуществляться либо по месячной подписке стоимостью 369 юаней (4200 рублей), либо по тарифу 0,1 юаня (1,15 рублей) за 1 км.

© CATL

Вместе с новейшей технологией на автовыставке в Шанхае были показаны и автомобили, оснащенные унифицированными батареями. В их числе Chery iCAR V23, FAW Hongqi EH7, Changan Qiyuan A05, Deepal SL03, GAC Aion V Tyrannosaurus и десяток других моделей ведущих китайских автопроизводителей.

На сегодняшний день сеть станций по замене аккумуляторов Choco-SEB запущена в 16 городах Китая. До конца года CATL расширит свою географию до 30 городов и увеличит общее количество станций до 1000 единиц.

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