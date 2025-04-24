Nissan прогнозирует рекордный убыток по итогам 2024 года

Таких больших финансовых потерь в истории японской компании ещё не было.

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Японский концерн Nissan понёс колоссальные убытки за прошлый год. Отчёт за 2024-й будет опубликован только 13 мая, но компания из Иокогамы уже предупредила акционеров и инвесторов о неутешительных финансовых результатах, передаёт Bloomberg.

Аналитики прогнозировали чистый убыток Nissan в размере $748 млн, однако фактическая цифра оказалась в разы больше. В фирме оценили финансовые потери в рекордные $5 млрд.

«Такой результат связан, в первую очередь, с изменением обстановки на мировом рынке и падением продаж», — прокомментировал представитель Nissan.

Позиции японского автопроизводителя за последний год сильно пошатнулись на таких ключевых рынках, как Китай и США. В гамме Nissan нет гибридов, которые пользуются повышенным спросом в этих странах. Плюс, актуальный модельный ряд «японцев» содержит много устаревших моделей, которые дилерам приходится распродавать со скидкой, чтобы стимулировать продажи и избавиться от складских запасов, и это тоже подорвало финансовое положение Nissan.

Акции японского автопроизводителя за последние 12 месяцев обесценились почти в 1,5 раза. За 2024 год стоимость ценных бумаг Nissan упала на 13% и уменьшилась ещё на 31% с начала текущего года.

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