В Шанхае представили гибридную версию популярного в России пикапа JAC T9

Флагманский пикап обзавёлся полуэлектрической гибридной силовой установкой.

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Китайский автоконцерн JAC презентовал на Международном шанхайском автосалоне-2025 гибридную версию флагманского пикапа T9. Бензиновый собрат этого мини-грузовичка уверенно возглавляет рейтинг продаж в России.

Оснащён новый T9 подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV). Под капотом расположен 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель, вместе с которым автомобиль в движение приводят два электромотора — на передней и задней осях. Суммарная отдача комбинированной силовой установки составляет 523 л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 4-ступенчатая гибридная трансмиссия. Запас хода на полном баке и при полностью заряженной батарее достигает 1000 км.

Неизвестно, появится ли полуэлектрический пикап JAC T9 в России. В отечественных автосалонах с мая прошлого года официально представлена бензиновая версия. Причём менее чем за год топливный T9 стал абсолютным бестселлером на российском рынке.

По итогам 2024 года модель разошлась тиражом 2877 единиц и стала самой популярной новинкой в сегменте пикапов. В первом квартале текущего года T9 был продан в количестве 864 штуки и поднялся с пятого на первое место в модельном рейтинге пикапов.

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