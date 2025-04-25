Ультра-консоль и дисплей в подлокотниках: рассекречен салон Maextro S800

Стали известны подробности об интерьере роскошного китайского седана.

© HIMA

Китайский технологический гигант Huawei и автомобильный концерн JAC показали первые изображения салона своего флагманского бизнес-седана Maextro S800. Полноценная презентация роскошного автомобиля состоится через месяц, 31 мая, на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао, сообщает CarNewsChina.

Роскошный салон выполнен в коричневых тонах, а в премиум-отделке преобладают натуральные материалы, такие как дерево и кожа. Передняя панель оснащена тремя раздельными экранами, которые дополняет проекционный дисплей на лобовом стекле.

Роскошная центральная консоль объединяет в себе алюминиевый складной столик премиум-класса, подстаканники для горячих и холодных напитков, зону беспроводной зарядки. Имеются тут также набор кнопок – для включения и выключения аудиосистемы, подсветки. Предусмотрен и специальный отсек, доступ к которому открывается только по отпечатку пальца.

Ручки-подлокотники задних дверей имеют встроенный дисплей, при помощи которого можно управлять четырехзонным климат-контролем, функциями обогрева и массажа сидений. Среди других удобств для пассажиров на заднем ряду — складные столики, мини-бар, проекционный экран. Кроме того, пассажиры смогут наслаждаться панорамной крышей светодиодами, которые имитируют звёздное небо и имеют регулировку частоты мигания.

© HIMA

Maextro S800 будет доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. Мощность модели с комбинированной силовой установкой составляет 530 л.с. и 863 л.с. в зависимости от модификации, а запас хода достигает 1000 км. «Электричка» оснащается агрегатом на 852 л.с. и проезжает около 700 км от зарядки до зарядки.

«Восьмисотый» является самым большим электромобилем в Китае и одним из самых больших серийных седанов в мире. Длина составляет 5480 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1536 мм. Колёсная база равна 3370 мм.

Стоимость Maextro S800 — 1-1,5 млн юаней (13,5-20 млн рублей). Продажи люксового седана стартуют до конца июня текущего года.

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