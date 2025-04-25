Электрический Range Rover протестировали за Полярным кругом

Британский автопроизводитель провёл вторую фазу испытаний Range Rover EV в условиях экстремального холода.

© Jaguar Land Rover

Компания Jaguar Land Rover продолжает предсерийные тесты своего первого электрического внедорожника. Буквально на днях завершились финальные испытания Range Rover EV в Заполярье, одном из самых холодных мест на Земле, сообщила пресс-служба производителя.

В условиях экстремального холода, когда столбик термометра опускается до -40°C, прототипы электровнедорожника проехали в общей сложности 72 тысячи км за минувший зимний сезон. Тестовый маршрут пролегал по замерзшим озёрам и снежному бездорожью.

© Jaguar Land Rover

В ходе испытаний инженеры Jaguar Land Rover убедились в надёжности интеллектуальной системы терморегуляции ThermAssist, которая снижает расход электроэнергии на обогрев салона до 40% и регенерирует тепло при температуре до -10 °C. Также успешно в условиях зимнего холода зарекомендовали себя двухконтурная пневматическая подвеска и девайс Intelligent Driveline Dynamics, распределяющий крутящий момент на передние и задние колеса от 0 до 100% в зависимости от дорожного покрытия.

Первый электрический Range Rover поступит в продажу в 2026 году. Ориентировочная стоимость внедорожника — $170 000 или 14 млн рублей по сегодняшнему курсу. Предзаказ уже открыт, за два месяца на новинку JLR поступило около 16 тысяч заявок.

© Jaguar Land Rover

В Land Rover рассказали о проблемах с созданием электрического Defender