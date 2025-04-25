На автосалоне в Шанхае показали китайский аналог Rolls-Royce Ghost и Jaguar Type 00

Состоялась премьера роскошного шоу-кара Roewe Pearl.

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Китайский автобренд Roewe, принадлежащий концерну SAIC, показал на Шанхайском автосалоне-2025 яркий концепт-кар Pearl. Руку к разработке роскошного седана приложил руку бывший дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан, передаёт CarNewsChina.

Учитывая предыдущий опыт работы словацкого специалиста, не удивительно, что внешне Pearl сильно похож на Rolls-Royce Ghost и новый Jaguar Type 00. Седан имеет такой же угловатый и массивный передок с «обрубленным» капотом, двухуровневую оптику и низкую линию крыши. Отличительная особенность китайского лимузина — распашные двери спереди и сзади, узкое заднее стекло и стильные многоспицевые колёсные диски под цвет кузова с подсвеченным логотипом Roewe.

В салоне автомобиля четыре кресла. Пространство между передним и задним рядами настолько большое, что для пассажиров сзади предусмотрен выдвижной столик. Рулевое колесо имеет форму штурвала, на передней панели установлен большой экран, объединяющий в себе «приборку» и центральный тачскрин.

Неизвестно, как скоро Roewe Pearl пойдет в серийное производство. Не факт, что концепт-кар вообще получит продолжение. Представитель SAIC на автосалоне в Шанхае намекнул, что продемонстрированные дизайнерские решения могут быть применены при разработке будущих моделей.

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