70% россиян назвали вождение автомобиля источником удовольствия

Российские водители рассказали, что доставляет удовольствие за рулём и перечислили основные факторы, мешающие наслаждаться вождением.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Миллионы россиян считают автомобиль не только средством передвижения, но и источником удовольствия. К такому выводу в ходе масштабного исследования пришли медиахолдинг Rambler&Co, экосистема Сбера для автолюбителей и каршеринг Ситидрайв (входит в экосистему Сбера для автолюбителей)

В опросе приняли участие свыше 56 тысяч автолюбителей со всей России. Целью опроса было узнать, насколько важную роль в управлении автомобилем играют радость и удовольствие, а какие факторы превращают вождение в рутину.

Для подавляющего большинства опрошенных поездка за рулём связана с приятными эмоциями: 26% получают удовольствие от вождения, еще столько же (26%) ценят ощущение свободы. 18% в целом комфортно чувствуют себя за рулём, хотя иногда поездки и превращаются для них в рутину. Еще для 18% ощущения зависят от цели и маршрута. Наконец, лишь 12% испытывают от поездок за рулём стресс и усталость.

Основные причины, которые мешают наслаждаться поездками — это пробки (28%) и некачественные дороги (26%). Практически четверть (24%) участников опроса назвали главными врагами удовольствия от вождения агрессивных водителей. Заметно меньше респондентов (8%) жалуются на расходы на топливо и обслуживание, 7% — на техническое состояние имеющейся у них машины, а 5% — на постоянную рутину, связанную с владением автомобиля. Отсутствие продвинутых технологий в автомобиле мешает получать удовольствие от вождения только 2% опрошенных.

По мнению автолюбителей, особенно приятным вождением делают поездки с семьей или друзьями (23%) и автопутешествия в дальние края (22%). Завершение дня в авто по пути домой после работы (17%) тоже оказалось в топе у респондентов. Для 14% вождение — способ остаться наедине с собой, а 12% особенно наслаждаются поездкой по трассе на высокой скорости — конечно же, в рамках правил дорожного движения (ПДД).

«Результаты количественного исследования подтверждают качественные данные Сбера, полученные в результате десятков интервью с автолюбителями о мотивации к покупке и аренде авто Удовольствие от вождения – один из трёх ключевых мотиваторов наряду с безопасностью и экономичностью», — отметили эксперты по итогам опроса.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.