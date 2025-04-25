В Китае выпустят спорткар с подвеской, как на болиде Формулы-1

«Китайцы» построили трековый суперкар.

© Xiaotong

Кроссоверами, внедорожниками, седанами и пикапами китайского производства никого не удивишь. Другое дело — спортивные автомобили, тем более в трек-версии. Для автопрома в Поднебесной это большая редкость: можно вспомнить разве что Aion Hyper SSR, Hongqi S9, Nio EP9, Techrules Ren. В самое ближайшее время этот уникальный список пополнится.

Как выяснил портал Fast Tehcnology, изучив документацию из Министерства промышленности и информационных технологий, в ближайшие выходные стартует мелкосерийное производство спорткара Yi Chi 01. Концепт-кар этого трекового автомобиля был впервые представлен ещё в 2022 году.

Выпускать автомобиль будет китайский стартап Xiaotong, специализирующийся как раз на спортивных автомобилях. Спорткар имеет габариты 4105 х 1830 х 1160 мм при колесной базе 2500 мм. Снаряженная масса машины составляет всего 1300 кг.

Одно из самых интересных технических решений Yi Chi 01: подвеска с толкателями, как на болиде Формулы-1. Подобная конструкцию обеспечивает машине больше устойчивости на высоких скоростях и уменьшает крен в поворотах, но на серийных машинах применяется редко из-за дороговизны и неэффективности на дорогах с ямами, выбоинами.

© Xiaotong

Машина имеет достаточно продвинутую аэродинамику с обтекаемым кузовом и большим количество воздухозаборников. В расширенной комплектации имеет подвижный задний спойлер, увеличивающий прижимную силу в поворотах.

Что касается мощности, SC01 оснащён двухмоторной электрической установкой, выдающей 430 л.с. Скорость с 0 до 100 км/ч спорткар развивает за 3,9 секунды. Тройной литий-ионная батарея производства CATL обеспечивает запас хода до 500 км.

Подробностей по стоимости, тиражу и выходу Yi Chi 01 в продажу на данный момент нет.

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