Chery анонсировала новый флагманский гибридный кроссовер Tiggo 9

Паркетник получил приставку CSH в честь гибридной архитектуры Chery Super Hybrid.

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На стартовавшем на этой неделе Международном автосалоне в Шанхае компания Chery презентовала новый полуэлектрический кроссовер Tiggo 9 CSH. Об особенностях новинки рассказала пресс-служба российского подразделения в сообщении, поступившем «Рамблер Авто».

Флагманский автомобиль оборудован комбинированной установкой Chery пятого поколения. Полноприводная версия разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 1,4 литра на 100 км, с разряженной батареей — всего 5,5 литра на 100 км. Общий запас хода составляет 1400 км, тогда как на электроприводе можно проехать до 170 км.

В оснащение Chery Tiggo 9 CSH включена система ADAS уровня L2+, которая насчитывает два десятка различных функций, таких как автоматическая парковка (APA), адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе. Высокий уровень защиты пассажиров и водителей обеспечивает система из десяти подушек безопасности, включая боковые, коленные и редкие far-side подушки.

В информационно-развлекательную систему включены 15,6-дюймовый HD-сенсорный экран, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и HUD-дисплей высокого разрешения. Аудиосистема имеет 14 динамиков, которые в том числе встроены в подголовники кресел.

Передние сиденья имеют вентиляцию, подогрев и 10-точечный массаж, пассажирское кресло наклоняется под углом 40 градусов. Второй ряд оборудован электроприводом с индивидуальной настройкой.

Построен кроссовер на новой флагманской платформе T2X, поддерживающей возможность внедрения передовых функций безопасности. Так, например, на краш-тестах автомобиль набрал максимально возможные пять звёзд. Энергопоглощающая структура кузова в виде «клетки-капсулы» на 85% состоит из высокопрочной стали. А гибридная архитектура Chery Super Hybrid (CSH) имеет усиленную защиту от воды, ударов и других повреждений.

Дата старта продаж, комплектации и стоимость Chery Tiggo 9 CSH пока не обнародованы.

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