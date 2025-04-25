В России подешевели полиса ОСАГО

Страховщики сообщили о снижении стоимости «автогражданки».

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Средняя стоимость полиса обязательного автострахования ОСАГО за последние 12 месяцев снизилась на 5,8%. Об этом при подведении итогов первого квартала 2025 года сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Если год назад «автогражданка» в среднем обходилась автовладельцу в 7984 рубля, то теперь стоит 7511 рублей. В то же время средний размер выплат по страховым случаям вырос на 14,3%: с 93 508 до 106 926 рублей.

«Средняя премия снижается во многом благодаря индивидуализации тарифов ОСАГО. Всё больше автовладельцев стараются ездить безаварийно, что приводит к конкуренции между страховщиками за этих безубыточных автовладельцев. Средняя выплата продолжает расти в связи с ситуацией с запчастями и их поставками», — прокомментировал глава РСА Евгений Уфимцев.

В общей сложности на январь-март страховщики выплатили порядка 52 млрд рублей. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, тогда сумма достигла 47,3 млрд рублей.

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