Porsche впервые за полвека построит суперкар на базе гоночного спортпрототипа

Немецкий автопроизводитель интригует.

© Porsche

Компания Porsche пополнит свой модельный ряд уникальной моделью на базе гоночного прототипа 963, участвующего в мировом первенстве по гонкам на выносливость. Первый и единственный раз в Штутгарте занимались подобной трансформацией 50 лет назад.

Медиаслужба Porsche опубликовала в соцсетях видеоролик, посвящённый историческому дорожному автомобилю 917, за основу которого была взята одноименная гоночная модель, выигравшая «24 часа Ле-Мана» в 1970 и 1971 годах. Заканчивается это видео затемнённым изображением машины, по силуэту напоминающей актуальный гиперкар «немцев» из WEC.

© Porsche

Из тизера напрашивается вывод, что Porsche готовит нечто необычное и уникальное для своей линейки, которая не отличается спецверсиями и лимитированными моделями. Скорее всего, новинка продолжит «дело» 917-го, который был выпущен 1975 году и до сих пор остаётся единственной дорожной машиной Porsche на базе лемановского спортпротипа.

«Дорожный Porsche 917… А что, если?» — гласит тизер. Судя по тексту в ролике, подробности будут обнародованы в июне, когда состоятся «24 часа Ле-Мана».

Актуальный гоночный Porsche 963 с гибридным двигателем V8 мощностью 700 л.с. дебютировал на мировых трассах в 2023 году. И хотя в «Ле-Мане» эта машина до победы пока не доехала, в прошлом году заводская команда выиграла чемпионат пилотов в WEC. Кроме того, гоночный прототип уже два года первенствует в «24 часах Дайтоны», главной гонке североамериканского чемпионата IMSA.

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