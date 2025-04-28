СберАвто: сразу две модели Lada стали лидерами онлайн-продаж

Однако лидерами по страхованию являются автомобили Haval, Kia и Geely.

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Автомобили отечественного концерна АвтоВАЗ заняли два первых места по онлайн-продажам легковых машин в России с начала 2025 года. Об этом говорится в результатах исследования СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей). Эксперты подвели итоги первого квартала и выяснили, какие машины чаще покупали и страховали по каско россияне.

Большинство автолюбителей для покупки онлайн выбирают автомобили стоимостью до 1 млн рублей — на них приходится 46% всех сделок в СберАвто. В этой категории лидируют модели Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris. На втором месте по востребованности — автомобили с ценником от 1 до 1,5 млн рублей: Lada Vesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Лидеры в категории от 1,5 до 2 млн рублей — Lada Vesta, Toyota Camry и Chery Tiggo 7 Pro. В топе самых продаваемых моделей в ценовом сегменте 2-3 млн рублей — Toyota Camry, Chery Tiggo 8 Pro и Mazda CX-5. В категории свыше 3 млн рублей наиболее востребованными являются Toyota Camry, Geely Monjaro и Toyota RAV4.

Самые продаваемые автомобили в России по онлайн-продажам:

Lada Vesta – 1,1 млн рублей; Lada Granta – 800 тыс. рублей; Kia Rio – 910 тыс. рублей; Ford Focus – 740 тыс. рублей; Hyundai Solaris – 890 тыс. рублей; Volkswagen Polo – 900 тыс. рублей; Skoda Octavia – 985 тыс. рублей; Toyota Camry – 1,5 млн рублей; Chevrolet Cruze – 700 тыс. рублей; Opel Astra – 695 тыс. рублей.

По данным СберСтрахования, самой страхуемой маркой в первом квартале стала китайская Haval — 9% от всех полисов для легковых автомобилей, оформленных в компании. Следом идут Kia (8%), Geely (8%), Lada и Chery (по 7%). Суммарно в январе-марте водители заключили на 11% больше договоров каско, чем за аналогичный период прошлого года.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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