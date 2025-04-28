Toyota заняла четыре первых места на Ралли Канарских островов

Быстрейший гонщик японской марки не оставил шансов конкурентам.

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Заводская команда Toyota Gazoo Racing одержал четвёртую подряд победу с начала чемпионата мира по ралли 2025 года и заняла четыре месяца на финише. Основные конкуренты «японцев» отстали на 2,5 минуты.

Этап по асфальтовым дорогам и горным перевалам Гран-Канарии прошёл под диктовку двукратного чемпиона мира WRC Калле Рованпера. Финский гонщик, который на трёх предыдущих ралли финишировал максимум четвертым, выиграла 15 из 18-ти спецучастков. Причём он быстрейшим на 12 подряд допах — с утра до пятницы и до финиша утренней секции в субботу днём. Даже ближайший его преследователь восьмикратный обладатель титула Себастьен Ожье, что Рованпера был на голову выше конкурентов.

По итогам этапа лучший гонщик Toyota привёз всем колоссальные 53,5 секунды. Ожье финишировал вторым, а успех японской марки подкрепили лидер чемпионата Элфин Эванс и Такамото Катцута, финишировавшие следом.

Провалом обернулся Ралли Канарских островов для Hyundai. Все три экипажа заводской команды не смогли подобрать оптимальные настройки для местных асфальтовых дорог и всех уик-энд боролись с плохой управляемостью автомобиля i20 N Rally1. Лучшим представителем «корейцев» стал Адриен Фурмо, финишировавший пятым в двух с половиной минутах от Рованперы. Претенденты на титул Отт Тянак и Тьерри Нёвилль заняли только шестое и седьмое места соответственно.

Результаты Ралли Канарских островов WRC, топ-5

1. Калле Рованпера (Toyota) — 4:20.03,8

2. Себастьен Ожье (Toyota) +53,5

3. Элфин Эванс (Toyota) +1.17,1

4. Такамото Катцута (Toyota) +2.02,9

5. Адриен Фурмо (Hyundai) +2.31,0

После четырёх этапов Эванс по-прежнему возглавляет чемпионат, но отрыв валлийца сократился с 60 до 43 очков. На второе место вышел Рованпера. В зачёте производителей Toyota оторвалась от Hyundai — с 26 до 51 очка.

Следующий, пятый этап мирового раллийного первенства 2025 года пройдёт на гравийных дорогах Португалии с 14 по 19 мая. Всего в текущего сезоне запланировано 14 этапов. Финал пройдет в последние выходные ноября в Саудовской Аравии, которая в этом году дебютирует в календаре WRC.

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