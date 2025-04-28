313 л.с. и 270 км/ч: BMW показала новый гоночный спорткар на базе M2

Новый BMW M2 Racing может выйти на старт «24 часов Нюрбургринга».

© BMW

Серийный BMW M2 второго поколения стал основой для нового гоночного спорткара. На базе двухдверного купе построили 313-сильный автомобиль, который уже в 2026 году выйдет на мировые трассы, сообщила пресс-служба «баварцев».

BMW M2 Racing пополнит гоночную гамму немецкого концерна, присоединившись к таким моделям, как BMW M235i Racing, BMW M240i Racing и BMW M2 CS Racing. Новинка будет доступна для частных команд из гонок GT3 и GT4. Скорее всего, увидеть эту машину можно будет как на марафоне «24 часа Нюрбургринга», так и в туринговых сериях наподобие TC America.

Оснащён BMW M2 Racing рядным четырёхцилиндровым турбомотором 2,0, выдающим 313 л.с. Максимальная скорость — 270 км/ч. За переключение передач отвечает классический 7-ступенчатый «автомат».

© BMW

Гоночная модель, в отличие от серийной, оборудована каркасом безопасности и получила кузов с продвинутой аэродинамикой. Среди других доработок — усиленные тормоза и подвеска, гоночный руль и водительское кресло Sabelt GT-Pro из карбона, а также система хронометража на приборной панели, показывающая время прохождения круга.

Стоимость BMW M2 Racing — от €98 000 или 9,2 млн рублей. Как и в случае со всеми другими моделями гоночными моделями, покупатель сможет рассчитывать на техническую поддержку подразделения BMW Motorsport.

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