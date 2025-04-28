313 л.с. и 270 км/ч: BMW показала новый гоночный спорткар на базе M2
Новый BMW M2 Racing может выйти на старт «24 часов Нюрбургринга».
Серийный BMW M2 второго поколения стал основой для нового гоночного спорткара. На базе двухдверного купе построили 313-сильный автомобиль, который уже в 2026 году выйдет на мировые трассы, сообщила пресс-служба «баварцев».
BMW M2 Racing пополнит гоночную гамму немецкого концерна, присоединившись к таким моделям, как BMW M235i Racing, BMW M240i Racing и BMW M2 CS Racing. Новинка будет доступна для частных команд из гонок GT3 и GT4. Скорее всего, увидеть эту машину можно будет как на марафоне «24 часа Нюрбургринга», так и в туринговых сериях наподобие TC America.
Оснащён BMW M2 Racing рядным четырёхцилиндровым турбомотором 2,0, выдающим 313 л.с. Максимальная скорость — 270 км/ч. За переключение передач отвечает классический 7-ступенчатый «автомат».
Гоночная модель, в отличие от серийной, оборудована каркасом безопасности и получила кузов с продвинутой аэродинамикой. Среди других доработок — усиленные тормоза и подвеска, гоночный руль и водительское кресло Sabelt GT-Pro из карбона, а также система хронометража на приборной панели, показывающая время прохождения круга.
Стоимость BMW M2 Racing — от €98 000 или 9,2 млн рублей. Как и в случае со всеми другими моделями гоночными моделями, покупатель сможет рассчитывать на техническую поддержку подразделения BMW Motorsport.