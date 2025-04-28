Самый большой в мире морской автовоз отправился в первый рейс

На борту семь тысяч автомобилей.

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Китайский автомобильный гигант BYD отправил в первую поездку свой самый большой корабль-автовоз, способный за один рейс перевезти рекордные девять тысяч машин. Конечная точка маршрута из порта Янчжоу вблизи Шанхая — Бразилия, передаёт CarNewsChina.

На борту ролкера около 7000 электромобилей и гибридов, среди которых такие популярные модели, как кроссовер BYD Song Pro и ситикар Seagull.

Бразилия в качестве первого пункта назначения была выбрана неслучайно, поскольку является одним из самых быстрорастущих рынков сбыта для BYD и уже входит в топ-10 в списке бестселлеров. За прошлый год поставки китайской компании в эту страну в Южной Америке выросли на 700%.

Морской автовоз под названием «Шэньчжэнь» имеет длину 219 метров и ширину — 37,7 метров. Площадь грузовых отсеков сопоставима с 20 футбольными полями. Судно оснащено комбинированной силовой установкой, которая работает как на сжиженном природном газе (пропане), так и на мазутном топливе.

С начала года четыре судна BYD перевезли из Китая за рубеж в общей сложности 25 тысяч автомобилей. В ближайшие дни на воду сойдёт ещё один корабль-автовоз, который, как и «Шэньчжэнь», способен за один раз перевезти девять тысяч автомобилей.

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